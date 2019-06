"iDEALISK": So nimmt Ikea den neuen Mac Pro auf die Schaufel

Möbelhändler bewirbt in Bulgarien derzeit die Käsereibe "iDEALISK"

Er bringt starke Komponenten mit, die ihn zur Wahl von Profi-Nutzern auf der Suche nach einer neuen Workstation machen soll. Doch es ist vor allem das Design des neuen Mac Pro, der ihn zum Gesprächsthema macht.

Nicht nur, weil es dazu beitragen soll, die Hitzeprobleme seines Vorgängers vergessen zu machen, sondern weil es viele an einen Haushaltsgegenstand erinnert. Auch Ikea ist die Ähnlichkeit zu einer Käsereibe nicht entgangen, zeigt Ads of the World.

foto: ikea

"Designed for apples"

In Bulgarien hat die Werbeagentur des schwedischen Möbelherstellers, The Smarts, darin ihre Chance gewittert. Dort findet sich nun für 3,99 Lew (rund zwei Euro) eine Reibe namens "iDEALISK".

Und falls der Schmäh nicht schon offensichtlich genug ist, verrät spätestens der Slogan "Designed for apples", wer hier auf die Schaufel genommen wird. (red, 12.06.2019)