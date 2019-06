Settele singt Schlager oder Black Book: TV-Tipps für Donnerstag

Benzin im Blut – Zwei Frauen auf der Überholspur, Wie man die Welt repariert, Runde der ChefredakteurInnen oder Talk im Hangar 7 über Klimaschutz

19.40 REPORTAGE

Re: Benzin im Blut – Zwei Frauen auf der Überholspur Seit mehr als 25 Jahren ist keine Frau mehr in der Formel 1 gefahren – und in der Formel 2 ist erst seit diesem Jahr wieder eine Frau dauerhaft im Motorsport vertreten. Autorennen sind Männersache – noch. Sophia Flörsch und Esmee Hawkey wollen das nun ändern. Bis 20.10, Arte

20.15 REPORT

Dok 1: Schlager, Glück und heile Welt – Settele muss auf die Bühne Hanno Settele bereist die Welt, in der alles in Ordnung zu sein scheint: die Welt des Schlagers. Sind ihre Bewohner wirklich immer gut drauf, und haben sie nur kleine Probleme, wie es ihre Lieder glauben lassen? Lässt sich in dieser Branche auch mit bescheidenem Können großes Geld machen? Hanno Settele will es wissen und wird zum Schlagersänger, er begibt sich dafür ins Tonstudio und wagt sich auch auf die Bühne. Bis 21.00, ORF 1

foto: orf

21.00 MAGAZIN

Scobel: Datenflut und Wissenschaft Die Zukunft der Wissenschaft und der modernen Arbeitswelt liegt in der Bewältigung riesiger Datenmengen. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Wie man die Welt repariert Robert Gordon hat sich quer durch Österreich auf den Weg gemacht, um der Frage nachzugehen, warum das Reparieren von Mixer, Waschmaschine und Handy für manche zum Hobby geworden ist. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Über die Übergangsregierung von Brigitte Bierlein und den anstehenden Wahlkampf diskutieren bei Ingrid Thurnher und Peter Pelinka Eva Linsinger (Profil), Stefan Kaltenbrunner (Addendum), Andreas Koller (Salzburger Nachrichten), Rainer Nowak (Die Presse) und Hubert Patterer (Kleine Zeitung). Bis 21.55, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar 7: Alle für den Klimaschutz – aber um welchen Preis? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind dazu der Autor Rainer Zitelmann, Stefan Kaineder von den Grünen, die Klimaaktivistin Laura Grossmann und der Publizist Thomas Eppinger. Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Italien in der Krise: Schuldenpolitik als Gefahr für den Euro / Zurück zur Glasflasche: Warum Mehrweg im Trend ist /_Gläserne Unternehmen: Die Macht der Online-Bewertungen. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Gäste sind Moderator Harry Prünster, die Rennfahrerin Laura Kraihammer, der Chirurg Raimund Jakesz und die Schauspielerin Brigitte Karner. Bis 00.00 ORF 2

23.55 SPIONAGE

Black Book (NL 2005, Paul Verhoeven) Die Jüdin Rachel Stein hat nichts zu verlieren: Ihr Versteck ist zerstört, ihre Familie tot. Sie schließt sich dem Widerstand an, benennt sich um und macht als Ellis SS -Offizier Müntze schöne Augen. Doch dann verliebt sie sich in den Nazi. Bis 2.15, Arte

foto: pathe´films

(Astrid Ebenführer, 13.6.2019)