Relaunch für orf.at-Bundesländer-Sites

Mehr Videos, größere Bilder, detaillierte Landkarten – "Bundesland heute"-Sendungen sowie die Regionalradios in die neue Seite integriert

Wien – Seit Donnerstag, präsentieren sich die ORF-Landesstudios mit einer überarbeiteten Version ihrer Websites. Auch das orf.at-Volksgruppen-Angebot zeigt sich in neuem, aktuellem Design. Etwa bieten die Ländersites mehr Videos, größere Bilder und detailreiche Landkarten. Auch wurden die "Bundesland heute"-Sendungen und deren "Kompakt"-Ausgaben sowie die Regionalradios in die neue Seite integriert. Dadurch sind alle Angebote eines Landesstudios auf einen Klick verfügbar. Die neuen Websites seien für alle Geräte optimiert – ob Handy, Tablet oder am klassischen Computer, hieß es. (APA, 12.6.2019)