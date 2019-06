Berühmte Stadionuhr des HSV wird abgebaut

Nach verpasstem Wiederaufstieg ist die Zeit endgültig abgelaufen

Nach der verpassten Rückkehr in die deutsche Bundesliga hat die berühmte Stadionuhr des Hamburger SV endgültig ausgedient. Der riesige Zeitmesser soll demontiert werden, denn die Norddeutschen wollen nicht mehr an ihre Vergangenheit als Dino des Oberhauses erinnert werden, sondern in die Zukunft blicken, sagte Vorstandschef Bernd Hoffmann am Mittwoch der "Bild".

Kult

Nach dem Abstieg im Vorjahr zeigte die Traditionsuhr die Zeitspanne seit der Gründung des Vereins am 29. September 1887 an. Di Uhr erlangte Kultcharakter, weil sie daran erinnerte, dass der Hamburger SV das letzte noch nie abgestiegene Bundesliga-Gründungsmitglied war. Nach 54 Jahren, 261 Tagen, 36 Minuten und 2 Sekunden war das Geschichte. Nun soll die Uhr nach dem Pink-Konzert am 8. Juli aus der Tribünenverkleidung gelöst werden. (APA, 12.6.2019)