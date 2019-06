René Pollesch wird Leiter der Berliner Volksbühne

Der prägende Regisseur der Ära Frank Castorfs kehrt an die kultisch verehrte Spielstätte am Rosa-Luxemburg-Platz zurück.

Berlin – Die Gerüchte haben sich bestätigt: Der Theaterregisseur und Autor René Pollesch wird neuer Intendant der Berliner Volksbühne. Das kündigte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Mittwochvormittag an. Pollesch, 1962 in Hessen geboren, wird die Leitung mit der Spielzeit 2021/22 übernehmen.

Derzeit steht Klaus Dörr dem Haus interimistisch als geschäftsführender Direktor vor, nachdem der belgische Kurator Chris Dercon nach großem Tamtam und nur einer Spielzeit seinen Posten kurzfristig räumte. Dercon war als Nachfolger des langjährigen Volksbühne-Intendanten Frank Castorf, der das Haus ein Vierteljahrhundert geleitet hatte, heftige Kritik entgegengeschlagen. Nach Dercons Abgang hatte es auch Debatten über Auslastung und Finanzlage der Volksbühne gegeben.

Rückkehr eines Altbekannten

Mit René Pollesch kehrt ein Altbekannter an das Theater am Rosa-Luxemburg-Platz zurück. Hier hat der in Gießen ausgebildete Regisseur ab 2002 die Nebenspielstätte Prater im Stadtteil Prenzlauer Berg geleitet und nach seinem einschlagenden Triumph mit Heidi Hoh (1999) auch seine größten Regieerfolge gefeiert.

Pollesch schreibt die Stücke, die er inszeniert, selbst und darf sich Urheber der fantastischsten Stücktitel im deutschen Sprachraum rühmen: Du hast mir die Pfanne versaut, du Spiegelei des Terrors (2009) oder I love you, but I’ve chosen Entdramatisierung (2016).

Kürzlich in Wien

Pollesch arbeitet unter anderem auch in Stuttgart, Frankfurt, Hamburg oder Wien. Am Akademietheater hat er kürzlich die Festwochen-Koproduktion Deponie Highfield hinterlegt und vor wenigen Tagen ebenda den Arthur-Schnitzler-Preis in Empfang genommen. In Berlin inszenierte Pollesch zuletzt am Deutschen Theater Cry Baby mit Schauspielerin Sophie Rois und Black Maria.

Pollesch galt seit Längerem als Kandidat für die Leitung der Volksbühne. Regelmäßig hat er mit Martin Wuttke und Rois zusammengearbeitet. Ob Wuttke und Rois nun auch zum Leitungsteam gehören werden, wie in deutschen Medien gemutmaßt wird, ist noch reine Spekulation.

Erneuerung, bitte warten

Die Diskussionen um eine Erneuerung der kultisch verehrten Spielstätte in Prenzlauer Berg, die mit der Ablöse Frank Castorfs eingeleitet worden waren, finden nun mit einem Protagonisten dieser zurückliegenden Ära an der Spitze eine klare Antwort: So einfach ist ein Wandel nicht durchzusetzen.

Vielleicht wird ihn Pollesch sukkzessive einleiten. Vorläufig sind jene enttäuscht, die sich einen deutlicheren Generationenwechsel erhofft hatten. Und jene beglückt, die von der alten Volksbühne Entzugserscheinungen verspüren. (afze, APA, 12.6.2019