Hongkongs Polizei geht gegen Demonstranten mit Tränengas vor

"Kein Rückzug", skandieren die Demonstranten in Hongkong, nachdem das Parlament die zweite Lesung des umstrittenen Auslieferungsgesetzes verschoben hat

Hongkong – Die Demonstranten in Hongkong haben zwar einen Etappensieg erreicht. Doch die zehntausenden Menschen machen am Mittwoch keine Anstalten, die Straßen rund um das Parlament in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu verlassen. Die Proteste werden zunehmend chaotischer, es kam zu Ausschreitungen und zum Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern.

Der Präsident des sogenannten Legislativrats hatte angekündigt, die für Mittwochvormittag geplante zweite Lesung zum umstrittenen Auslieferungsgesetz zu verschieben. Die Menschen fordern aber, das Gesetz ganz fallenzulassen.

Seit Sonntag kommen Hunderttausende auf die Straßen, um gegen das Gesetz zu protestieren, das Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglichen würde. Die Demo am Sonntag war die größte seit der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997. Doch auch am Mittwoch gehen die Proteste weiter. "Kein Rückzug", skandieren die Menschen auf den Straßen. (red, 12.6.2019)