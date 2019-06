Quiz: Haben Sie das Zeug zum Piloten?

Als Pilot und Pilotin gilt es verantwortungsbewusst und gut ausgebildet zu sein. Ob Sie das Zeug dazu hätten, erfahren Sie in diesem Quiz

Abheben, über den Wolken schweben und die grenzenlose Freiheit genießen – Pilot oder Pilotin ist ein absoluter Traumberuf in jeder Hinsicht. Aber, was muss man eigentlich mitbringen, um den Traum vom Fliegen wahrzumachen? Mit diesem Quiz finden Sie das in wenigen Klicks heraus und Sie können außerdem Ihr Aviatik-Wissen testen. Also, los geht’s!