Probleme auf Berliner Flughäfen durch Unwetter

Starker Regen und ein heftiges Gewitter

Berlin – Starker Regen und ein heftiges Gewitter haben für Probleme auf den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld gesorgt. Die sogenannte Vorfeldabfertigung musste laut eines Sprechers am späten Dienstagabend bis Mittwochfrüh für mehrere Stunden eingestellt werden.

Demnach konnten keine Passagiere in die Flugzeuge ein- oder aussteigen, Starts und Landungen seien aber möglich gewesen. Mittwochfrüh sei die "Vorfeldabfertigung" wieder aufgenommen worden.

Zunächst war der Flughafen Tegel betroffen, kurze Zeit später auch der Airport in Schönefeld, wie es hieß. Die Sicherheitsmaßnahme sei in etwa zeitgleich an beiden Standorten wieder aufgehoben worden. Betroffen gewesen seien Dutzende Flugzeuge, zur Zahl der Passagiere wurden allerdings keine Angaben gemacht. Daraus resultierende Verzögerungen an den beiden Airports konnte der Sprecher nicht ausschließen. (red, APA, 12.6.2019)