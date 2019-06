Das sind die 13 spannendsten Games der E3

bandai namco entertainment europe

"Elden Ring"

From Software, die Macher von "Dark Souls" und "Sekiro: Shadows Die Twice", arbeiten mit dem "Game of Thrones"-Autor George R. R. Martin zusammen, um ein neues Abenteuer zu erschaffen. In einem Interview hat Game-Director Hidetaka Miyazaki verraten, dass man bei dem Spiel einen Fokus auf RPG-Elemente legen wird. Wann das Spiel erscheint, ist vorerst unklar. Schwierig wird es aber bestimmt.