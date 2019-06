"Zelda: BOTW"-Nachfolger und mehr: Was Nintendo bei der E3 gezeigt hat

nintendo

Was sonst noch vorgestellt wurde

Daemon X Machina erscheint am 13. September 2019. No More Heroes 3 ist außerdem in Entwicklung und soll 2020 erscheinen. Trials of Mana ist ein Remake des Action-RPGs Secrets of Mana 2 und ist ab sofort verfügbar.

Dragon Quest XI S: Definitive Edition erscheint ferner am 27. September 2019. Contra: Rogue Corps kommt am 24. September 2019. Ein Remake von Panzer Dragoon landet im Winter 2019 auf der Switch.

Ansonsten kommen auf Nintendos Hybridkonsole weitere Top-Titel, darunter etwa die Spyro-Trilogie (3. September 2019), Ni No Kuni (20. September 2019) The Sinking City (Herbst 2019) Alien: Isolation (2019) und New Super Lucky’s Tale (Herbst 2019). (Daniel Koller aus Los Angeles, 12.6.2019)