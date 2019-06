Österreichs U21 besiegt Frankreich im Test mit 3:1

Wolf glänzte als Doppelpack-Schütze – Lovric erlitt Oberschenkelverletzung

Hartberg – Österreichs Fußball-U21-Auswahl hat sechs Tage vor ihrem ersten EM-Auftritt einen Achtungserfolg gefeiert. Die Österreicher gewannen am Dienstag das finale Testmatch vor dem Start des Turniers in Italien und San Marino gegen den Titel-Mitfavoriten Frankreich in Hartberg 3:1 (1:0). Die ÖFB-Tore für erzielten der künftige Leipzig-Profi Hannes Wolf (21., 58.) sowie Husein Balic (85.) von St. Pölten.

Die ÖFB-Spieler haben nun die nächsten beiden Tage frei und treffen erst am Freitag vor der Verabschiedung wieder aufeinander. Dann stoßen auch die drei Akteure Xaver Schlager, Philipp Lienhart und Stefan Posch zur Truppe, die zuletzt im A-Kader für die EM-Qualispiele gegen Slowenien und Nordmazedonien standen.

Das erste EM-Gruppenmatch der Österreicher steht am 17. Juni auf dem Programm. Gegner in Triest ist Serbien. Die anderen Gruppengegner heißen Dänemark und Deutschland.

Starker Beginn

Österreich begann stark, die Auswahl von Trainer Werner Gregoritsch zeigte sich defensiv gut geordnet und nach vorne gefährlich. Mit schnellem Kombinationsfußball ging es ein paar Mal bis in den Strafraum. Der baldige Frankreich-Legionär Adrian Grbic (6.) prüfte den gegnerischen Torhüter Paul Bernadoni in der 6. Minute mit einer Direktabnahme. In der 10. Minute: legte sich Mathias Honsak den Ball etwas zu weit vor.

Nach einem Geschenk von Bernadoni ergab sich das 1:0. Wolf kam unverhofft im Strafraum zum Ball, ließ Bernadoni mit einem Dribbling aussteigen und schloss dann mit links überlegt ab. Nach dem Seitenwechsel glich zunächst Frankreich durch Jeff Reine-Adelaide (57.) aus, doch praktisch im Gegenzug rollte Wolf den Ball nach Zuspiel von Sasa Kalajdzic zum 2:1 ins leere Tor.

Lovric verletzt

Die Franzosen hatten durchaus Chancen, zum erneuten Ausgleich fehlte aber auch etwas das Glück. Der eingewechselte Balic, der einen Sololauf gekonnt abschloss, besiegelte jedoch die Niederlage für den Favoriten. Gregoritsch nahm insgesamt zehn Wechsel vor, bis auf den dritten Torhüter Johannes Kreidl kamen alle fitten und anwesenden Akteure zum Einsatz.

Unklar ist, wie es mit Sandi Lovric weitergeht. Der Mittelfeldspieler von Sturm Graz erlitt im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel, sein Einsatz bei der EM ist fraglich. Bei nachgewiesenen Verletzungen können Ersatzspieler noch bis zum Turnierbeginn nachnominiert werden. (APA, 11.6.2019)

Ergebnis eines Fußball-U21-Test-Länderspiels vom Dienstag:

Österreich – Frankreich 3:1 (1:0). Hartberg, 1.440, SR Obrenovic (SLO). Tore: Wolf (21., 58.), Balic (85.) bzw. Reine-Adelaide (57.)

Österreich: A. Schlager (77. Pentz) – Ingolitsch (77. Gluhakovic), Danso, Maresic (90. Borkovic), Ullmann (46. Friedl) – Ljubic (90. Kvasina), D. Ljubicic (77. Karic) – Horvath (77. Lema), Wolf (60. C. Baumgartner), Honsak (61. Balic) – Grbic (46. Kalajdzic)

Frankreich: Bernardoni – Adou (80. Caci), Konate (62. Upamecano), Niakhate, Toure (62. Sarr) – Reine-Adelaide (62. Ntcham), Tousart (74. Thuram), Aouar (62. Guendouzi) – Ikone (74. Del Castillo), M. Dembele (62. Mateta), Bamba (74. Sissoko)

Gelbe Karten: Danso, Ingolitsch bzw. keine