Lettlands Regierungschef für EU-Regulierung von sozialen Medien

Krisjanis Karins für kluge, europaweite Gesetze unter Vermeidung von Zensur

Riga – Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins hat sich für eine Regulierung von sozialen Medien durch die EU ausgesprochen. "Unter Vermeidung von Zensur müssen wir kluge, europaweite Gesetze in Betracht ziehen, um Social-Media-Plattformen dafür in Verantwortung zu nehmen, welche Art von Informationen sie verbreiten", sagte Karins am Dienstag auf einer Konferenz in Riga.

"Wir müssen sie einführen, um die Demokratie, unsere Werte und unsere Lebensweise zu verteidigen. Neue Technologien erfordern neues Denken".

Sozialen Medien werden nach Angaben von Karins auf der ganzen Welt teils auf andere Weise eingesetzt, als es von deren Gründern beabsichtigt worden sei. So gebe es etwa Staaten, die damit versuchten, Gesellschaften zu untergraben, um Unfrieden zwischen den Menschen und Unruhen zu schaffen, sagte der lettische Ministerpräsident einer Mitteilung der Staatskanzlei in Riga zufolge. (APA, 11.6.2019)