Höhenstraße und Tötung aus Verzweiflung: TV-Tipps für Mittwoch

Maischberger. Die Woche Darüber, was in dieser Woche Deutschland bewegt, spricht Sandra Maischberger mit ihren Gästen: Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, CDU-Innenminister von NRW, Herbert Reul, Sozialarbeiterin Söngül Cetinkaya, Journalistin Bettina Gaus, Moderator Micky Beisenherz und Publizist Gabor Steingart. Bis 0.00, ARD

Weltjournal: Europa – Kleidung der Zukunft Ein Drittel aller Kleidungsstücke, die jedes Jahr produziert werden, werden nie verkauft, sondern vernichtet. Die Textilerzeugung gehört zu den Industriezweigen, die die Umwelt am meisten schädigen. Die Sendung begleitet fünf junge Designer, die versuchen ihre Kleidung fair und nachhaltig zu produzieren. Bis 23.00, ORF 2

Factum Am 12. Juni stimmt der Nationalrat über den Neuwahltermin ab. Mit welchen Strategien gehen die Parteien in den Wahlkampf? Außerdem: Kampf um die Krone . Neue Details zur Auseinandersetzung zwischen Investor René Benko und Herausgeber Christoph Dichand. Bis 23.05, Servus TV

Terra Mater: Europas alpine Wildnis – Eine neue Hoffnung (2/2) In den Alpen haben sich die letzten großflächig intakten Naturräume Europas bewahrt, eine Wildnis inmitten des am dichtesten besiedelten Kontinents der Erde. Im zweiten Teil der Dokureihe geht es um die Rückkehr der Wölfe. Einst heftig bekämpft, sind sie heute wieder fast im gesamten Alpenraum beheimatet. Bis 21.15, Servus TV

Re: Tötung aus Verzweiflung? In Rumänien sitzen hunderte Frauen in Haft, weil sie ihren Ehemann ermordet haben. Die Geschichten der Frauen ähneln einander: Oft ging der Haft jahrelange Gewalt durch die Männer voraus. Bis 20.15, Arte

Radiotipps für Mittwoch

11.05 LESUNG

Radiogeschichten: Der Meeresspiegel von Hermann Broch Ein einsamer Wanderer trifft einen Fischer und seine Frau. Für kurze Zeit wird er in ihr Leben verwickelt. Bis 11.25, Ö1

15.30 REPORTAGE

Moment – Leben heute: Fundbüro am Pistenrand Was unter dem Schnee zum Vorschein kommt, wenn die Bergbahnen am Saisonende die Skipisten säubern. Bis 15.55, Ö1

19.00 MUSIKMAGAZIN

Homebase Was geschah in der queeren Popkultur seit den Stonewall-Riots 1969? Bis 22.00, FM4 (Johannes Pucher, 12.6.2019)