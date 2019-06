Physiker: "Wäre nicht überrascht über außerirdisches Leben"

Zajfman: Ich habe Experimente gemacht, in denen wir versucht haben, die Gegebenheiten im frühen Universum im Labor nachzustellen. Das ist eine sehr kalte Umgebung, in der es nur einfache Wechselwirkungen gibt. Wir stehen erst am Anfang, aber wir haben einige Fortschritte gemacht. Zum Beispiel konnten wir Wasser reproduzieren. Soweit wir wissen, ist Wasser essenziell für Leben, wie wir es kennen.

Zajfman: In der Physik gehen wir davon aus, dass das Universum mit dem Big Bang entstanden ist. Das ist ein Modell. Die Leute glauben oft, die Wissenschaft sei die Wahrheit, aber das ist sie nicht. Niemand kennt die Wahrheit. Wissenschafter suchen bloß nach den besten Modellen, um die Natur zu beschreiben. Die ultimative Frage ist: Wie entsteht Leben? Das ist eine sehr komplexe Frage, und wir haben keine Antwort darauf. Wir wissen aber, dass es für die Entstehung von Leben komplexe Moleküle braucht. Doch wie entstehen sie? Diese Frage hat mich für Jahre in den Bann gezogen.

Zajfman: Wenn man Wissenschaft lehrt, lehrt man damit auch gewisse Werte, die sehr einfach sind: Wir machen Experimente, sammeln Daten, wir analysieren die Daten, und dann leiten wir daraus eine Schlussfolgerung ab. Unsere Ergebnisse sind evidenzbasiert. Das ist sehr einfach – so funktioniert Wissenschaft. Wenn man diesen Prozess unterrichtet, verändert man die Art und Weise, wie sich Menschen verhalten. Naturgesetze sind ein interessantes Konzept für Menschen, die im Gefängnis sind. Sie lernen, dass man sich an die Naturgesetze halten muss, wenn man will, dass ein Experiment funktioniert. Wenn ein Flugzeug zum Beispiel eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, dann hebt es immer ab, jedes einzelne Mal. Das ist erstaunlich, und der Grund dafür sind die Gesetze der Aerodynamik.

Zajfman: Sehr viele verschiedene. Ein Beispiel ist unsere Dating-App, wo wir einen Wissenschafter mit einem Lehrer zusammenbringen, der 15 Minuten lang alle seine Fragen stellen kann. Außerdem organisieren wir wissenschaftliche Vorträge in Bars. Wir gehen auch in Gefängnisse und sprechen dort über unsere Forschung. Wir können nicht erwarten, dass die Leute zu uns ins Labor kommen, wir müssen dort hingehen, wo sie sind. Wissenschafter müssen sich aus ihrer Komfortzone hinausbewegen. Die Zeiten, wo sich alles auf dem Campus der Universität abgespielt hat und die Leute zu uns kamen, sind vorbei.

STANDARD: Das israelische Weizmann-Institut, dessen Präsident Sie sind, gilt als Vorbild für das Institute of Science and Technology (IST) Austria. Sie sind nun in Wien, um den zehnten Geburtstag des IST zu feiern – wie hat es sich Ihrer Ansicht nach entwickelt?

Daniel Zajfman (60) ist seit 2006 Präsident des renommierten Weizmann-Instituts in Rehovot, Israel. Der gebürtige Belgier studierte am israelischen Technion Physik, es folgte ein Postdoc am Argonne National Laboratory, Illinois, USA. Sein Forschungsinteresse gilt der Physik von Molekülen.

WISSEN

Neues Netzwerk für Exzellenzforschung

Wissenschaftliche Exzellenz in Forschung und Ausbildung zu forcieren ist das Ziel des internationalen Netzwerks Bridge, das vergangene Woche in Wien vorgestellt wurde. Die Abkürzung steht für Basic Research Institutions Delivering Graduate Education. Fünf Institute, die einerseits nach wissenschaftlicher Exzellenz streben, andererseits auch Doktoranden ausbilden, haben sich darin zusammengeschlossen: die Rockefeller University (USA), das Francis Crick Institute (UK), das Weizmann Institute of Science (Israel), das Okinawa Institute of Science and Technology (Japan) und das Institute of Science and Technology Austria.

Schon bisher gibt es zwischen diesen Instituten zahlreiche Kooperationen. Auf der To-do-Liste für die nächsten Jahre haben sich die Bridge-Institutionen unter anderem folgende Ziele gesetzt: die wissenschaftliche Bildung in der Öffentlichkeit stärken, teure Forschungsinfrastruktur optimal nutzen, Unterstützung von Nachwuchsforschern, die zum ersten Mal eine eigene Gruppe leiten, und Curricula für Doktoranden verbessern.

