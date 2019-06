Flüchtlingsboot vor Lesbos gekentert, mindestens sieben Tote

57 Menschen konnten Rettungskräfte aus den Fluten retten

Lesbos – Rund 2,5 Seemeilen vor der griechischen Insel Lesbos ist ein Boot mit Dutzenden Migranten gesunken. 57 Menschen konnten Rettungskräfte aus den Fluten retten. Sie entdeckten aber auch sieben Leichen, darunter die von zwei Kindern, wie das Staatsradio (ERT) unter Berufung auf die Küstenwache berichtete.

Das Boot sei von der türkischen Küste bei Ayvalik in See gestochen, hieß es aus Kreisen der Küstenwache. Seit Jahresbeginn haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks gut 9.700 Menschen die gefährliche Fahrt von der türkischen Ägäisküste zu den griechischen Inseln unternommen. 2018 waren in der Ägäis 174 Migranten ums Leben gekommen oder werden seither vermisst.

Die Registrierlager auf den Inseln Samos und Lesbos sind überfüllt. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016 waren mehr als eine Million Migranten aus der Türkei nach Griechenland gekommen. In Griechenland leben derzeit rund 70.000 Flüchtlinge, die meisten von ihnen sind Syrer. (APA, 11.6.2019)