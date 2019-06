Fünf Prozent schafften Mathematik-Matura nicht

Bildungsministerin Rauskala sieht nach den schlechten Ergebnissen des Vorjahrs eine "erste Trendumkehr"

Wien – Rund fünf Prozent der Schüler an allgemeinbildenden (AHS) und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) haben die Zentralmatura in Mathematik trotz Kompensationsprüfung nicht geschafft. In Deutsch gab es für rund ein Prozent einen Fünfer, in Englisch für zwei (AHS) beziehungsweise drei Prozent (BHS). Das gab Bildungsministerin Iris Rauskala am Dienstag bekannt und sprach von einer "Trendumkehr" in Mathematik.

Im Vorjahr waren in Mathe an den AHS rund 22 Prozent an den schriftlichen Klausuren gescheitert, an den BHS waren es 19 Prozent. Deshalb hatte das Bildungsministerium die Aufgabenstellungen heuer kürzer und einfacher verständlich gemacht, zudem gab es Änderungen im Zeitablauf der Klausur und im Beurteilungsschlüssel.

Rauskala bezeichnete die Zentralmatura als "Mammutprojekt". Man könne sich nicht erhoffen, dass sich die Ergebnisse von einem Jahr zum anderen sensationell verbessern. Es sei ein Projekt, das "über viele Jahre feinjustiert und verbessert werden muss, aber wir sind recht zuversichtlich, dass eine erste Trendumkehr vor allem im Bereich Mathematik geglückt ist, und hoffen, dass sich das in Zukunft fortsetzt", sagte die Bildungsministerin. Auch für den Leiter des Forums Zentralmatura, Kurt Scholz, der nach den schlechten Ergebnissen des Vorjahrs Verbesserungsvorschläge erarbeitet hatte, hat es sich "ein bisschen zum Positiven verändert".

Insgesamt nahmen rund 45.000 Kandidaten an AHS, BHS und bei der Berufsreifeprüfung an der Zentralmatura 2019 teil. An den AHS hatten in Mathematik 11,2 Prozent ein Nicht genügend auf die schriftliche Klausur (2018: 22,4 Prozent), nach der mündlichen Kompensationsprüfung waren es 4,8 Prozent (7,1). An den BHS schafften 15,5 Prozent den schriftlichen Teil nicht (2018: 18,9), nach der Kompensationsprüfung hatten noch fünf Prozent ein Nicht genügend (2018: 5,2).

Bei der schriftlichen Klausur in Deutsch wurden 5,2 Prozent der AHS-Schüler (2018: 5,1) und 5,5 Prozent der BHS-Schüler (2018: 5,7) negativ beurteilt, nach der Kompensationsprüfung hatten noch 1,2 (AHS) bzw. 0,8 (BHS) Prozent ein Nicht genügend (2018: 0,9 bzw. 0,7). In Englisch schafften 8,4 Prozent der AHS- und 12,1 Prozent der BHS-Maturanten den schriftlichen Teil nicht (2018: 8,0 bzw. 12,3), trotz Kompensationsprüfung waren dann noch 1,8 (AHS) bzw. 3,2 (BHS) Prozent negativ (2018: 2,0 bzw. 3,3).

Weiterhin zeigen sich deutliche Leistungsunterschiede der Geschlechter. Mädchen schneiden etwa an der AHS in Deutsch deutlich besser ab als Burschen: Während 51 Prozent der Mädchen ein Sehr gut oder Gut erreichten, waren es bei den Burschen 41 Prozent. In Mathe bekamen dagegen nur knapp 24 Prozent der Mädchen die beiden besten Noten, bei den Burschen dagegen knapp 34 Prozent. In Mathe waren an der AHS 5,9 Prozent der Mädchen und 3,2 Prozent der Burschen nach der Kompensationsprüfung negativ. Ähnliche Leistungsunterschiede zwischen Mädchen und Burschen gab es auch an den BHS.

Im Bundesländervergleich behauptet Oberösterreich seine Spitzenstellung: In Mathe haben dort 10,7 Prozent der AHS-Maturanten einen Einser und 7,1 Prozent (3,0 Prozent nach der Kompensationsprüfung) einen Fünfer. Die meisten Fünfer in Mathe an der AHS gab es in Salzburg (7,6 Prozent nach Kompensationsprüfung) und Wien (6,5). Bei den BHS bekam Oberösterreich in Mathe (8,1 Prozent Einser) Konkurrenz von der Steiermark (8,0). Die meisten Nicht genügend (nach Kompensationsprüfung) in Mathe an den BHS gab es in Wien (6,6 Prozent) und Tirol (6,5). (APA, 11.6.2019)