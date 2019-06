Amazon verdrängte Google vom Thron der weltweit wertvollsten Marken

Top Ten von US- und chinesischen Firmen beherrscht

Der US-Onlinehändler Amazon ist zur weltweit wertvollsten Marke aufgestiegen. Der Konzern entthronte den US-Internetgiganten Google und steigerte seinen Markenwert um 52 Prozent auf 315 Mrd. Dollar (278 Mrd. Euro), wie der am Dienstag vom Analyseinstitut Kantar vorgestellte BrandZ Report der hundert wertvollsten Marken ergab. Im vergangenen Jahr belegte Amazon noch Platz drei, dieser ging diesmal an Google. Der US-Konzern Apple verteidigte seinen zweiten Rang.

Weitere Marken

Der heimische Energydrink-Hersteller Red Bull befindet sich nun das zweite Mal in Folge nicht mehr unter den Top 100-Marken, ist aber in einem Sonderranking für Softdrinkhersteller auf Platz 2 hinter Coca-Cola vertreten. Gegenüber 2018 legte Red Bull deutlich an Wert zu: Der Markenwert stieg um 11 Prozent auf 13,2 Mrd. Dollar (11,68 Mrd. Euro).

Apple kam der Analyse zufolge auf einen Markenwert von 309,5 Mrd. Dollar, dicht gefolgt von Google mit 309 Mrd. Dollar. Dahinter platzierten sich Microsoft, Visa und Facebook. In die Top Ten schafften es acht US-Firmen und mit Alibaba und Tencent zwei chinesische Unternehmen. Als wertvollste deutsche Marke gilt der Untersuchung zufolge der Softwarekonzern SAP, der mit 57,5 Mrd. Dollar Rang 16 belegt.

Auch die Deutsche Telekom, die Autobauer Mercedes-Benz und BMW sowie DHL, Siemens, Aldi und Adidas schafften es in die Top 100. Zum Erfolg von Amazon erklärte das Analyseinstitut Kantar, das der britischen Werbegruppe WPP gehört, "intelligente Aufkäufe, ein exzellenter Kundenservice und seine Fähigkeit, sich mit einem breiten Angebot von der Konkurrenz abzusetzen", hätten den Markenwert des US-Konzerns gesteigert. Es gebe zudem keine Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums. (APA/AFP, 11.6.2019)