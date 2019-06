Sechs Menschen bei Brand in Psychiatrie in der Ukraine gestorben

15 Personen wurden aus dem Gebäude gerettet. Viele wurden schwer verletzt

Odessa – Beim Brand in einer Psychiatrie in der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr befreite am Montagabend 15 Menschen aus dem brennenden Gebäude, wie der Zivilschutz am Dienstag mitteilte. Vier davon seien bewusstlos gewesen und noch an Ort und Stelle gestorben, zwei wenig später in einem Krankenhaus. Viele Gerettete wurden schwer verletzt.

Das Feuer hatte sich in dem einstöckigen Gebäude nach Angaben der Behörden auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern ausgebreitet. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei geht bisher davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer "schrecklichen Tragödie".

Auf Bildern war zu sehen, wie der Dachstuhl des Gebäudes brannte. Flammen schlugen in den Himmel, dichter Rauch stieg auf. Lokalen Medienberichten zufolge hielten sich zu dem Zeitpunkt des Feuers rund 50 Menschen in dem Gebäude auf.

Zuletzt waren 2017 in einem Ferienlager in der Millionenstadt am Schwarzen Meer drei Kinder bei einem Brand wegen fehlerhaft verlegter Elektroleitungen ums Leben gekommen. (APA, 11.6.2019)