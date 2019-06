Paszek verpasst Wimbledon wegen Sprungbeinverletzung

Die Vorarlbergerin muss das anvisierte Comeback absagen

Dornbirn – Die 28-jährige Tamira Paszek wird in der eben begonnenen Rasensaison doch nicht antreten. Laut ORF Vorarlberg hat sich die Dornbirnerin eine langwierige Verletzung am Sprungbein zugezogen, womit das Comeback beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nicht mehr infrage kommt.

Paszek hatte nach langer Verletzungspause Anfang März bei zwei mit 15.000 Dollar dotierten ITF-Events in Ägypten ihre Rückkehr ins Turniergeschehen gegeben, dabei ein Viertel- und ein Halbfinale erreicht. Danach hat sich die ehemalige Weltranglisten-26. auf die kurze Saison auf dem von ihr favorisierten Belag Rasen vorbereitet. (APA, 11.6.2019)