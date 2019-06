Magnitude von 1,7 – keine Schäden

Pregarten – Der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat am Dienstag gegen 5.00 Uhr ein leichtes Erbeben mit der Magnitude 1,7 bei Pregarten im Bezirk Freistadt registriert. Es wurde von einigen Personen schwach wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke aber auszuschließen, hieß es in einer Aussendung. (APA, 11.6.2019)