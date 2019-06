Helikopter-Bruchlandung auf Hochhausdach in Manhatten

Ein Hubschrauber setzte in New York auf dem Dach eines Hochhauses auf, Rauchwolken vom Dach des Gebäudes zu sehen

New York – Ein Hubschrauber setzte am Montagabend offenbar zu einer Bruchlandung auf dem Dach eines Hochhauses in New York an. Vom Dach des Gebäudes in der Siebten Straße in Manhatten waren Rauchwolken zu sehen. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Über Todesopfer ist zur Stunde nichts bekannt.

Das Landen eines Hubschraubers auf dem Dach eines Hochhauses ist in Manhatten verboten. Es dürfte sich um eine Notlandung handeln, berichtet der Sender MSNBC.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. (APA, 10.6.2019)