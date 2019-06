Osteuropageschäft der ehemaligen Hypo Alpe Adria strebt Notiz an

Wien – Die aus dem Osteuropageschäft der früheren Hypo Alpe Adria hervorgegangene Addiko Bank will in Wien an die Börse gehen. Das teilte das Institut mit. Verkauft werden sollen mindestens 50 Prozent plus eine Aktie, wobei beim Börsengang (IPO) institutionelle Investoren angesprochen werden.

Die Bank befindet sich seit Juli 2015 über die Luxemburger Holding "AI Lake" im Eigentum des US-Fonds Advent (80 Prozent) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die 20 Prozent hält. (APA, 10.6.2019)