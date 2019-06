"Cyberpunk 2077" erscheint am 16. April 2020 – mit Keanu Reeves

Anstehendes Game von CD Projekt RED mit neuem Trailer und Release-Datum

Das Warten hat ein Ende: Cyberpunk 2077 hat mit dem 16. April 2020 nun endlich ein Release-Datum. Der polnische Entwickler CD Projekt RED konnte mit Keanu Reeves ein bekanntes Gesicht für das Open-World-Action-Adventure erlangen. Der Schauspieler enthüllte bei der Pressekonferenz von Microsoft auch, wann das hochantizipierte Game erscheint.

cyberpunk 2077

Collectors Edition vorgestellt

Neues Gameplay bekamen Zuschauer nicht serviert, dafür aber ein Trailer in dem neben Keanu Reeves weitere neue Protagonisten zu sehen waren. Zugleich wurde auch die Collectors Edition von Cyberpunk 2077 vorgestellt, die eine Reihe an Sammlerobjekten mit sich bringt. Das Game von CD Projekt RED erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One. (dk, 9.6.2019)