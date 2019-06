Schiffsunglück in Budapest – Weitere Tote aus der Donau geborgen

Inzwischen 20 von 35 Leichen gefunden

Budapest/Seoul – Eineinhalb Wochen nach dem tödlichen Schiffsunglück auf der Donau in Budapest ist ein weiteres Opfer geborgen worden. Die Leiche einer Frau sei am Samstag bei Szazhalombatta aus der Donau geholt worden, erklärte die Polizei am Sonntag. Damit stieg die Zahl der geborgenen Toten auf 20.

Ein Flusskreuzfahrtschiff war 29. Mai auf einem bei Touristen beliebten Abschnitt der Donau im Stadtzentrum von Budapest mit einem kleineren Ausflugsboot zusammengestoßen. Das kleine Boot mit 33 südkoreanischen Passagieren und zwei Besatzungsmitgliedern an Bord sank innerhalb weniger Sekunden. Nur sieben Insassen konnten sich retten. Der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs war nach dem Unglück verhaftet worden. In Ungarn wird gegen ihn wegen einer Gefährdung des Schiffsverkehrs mit Todesfolge ermittelt. (APA, 9.6.2019)