Hamilton profitiert von Strafe für Vettel und gewinnt in Montreal

Vettel, der als Erster über die Ziellinie kam, kassierte eine Fünf-Sekunden-Strafe. Hamilton fährt den Sieg ein

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Kanada gewonnen und seine WM-Führung ausgebaut. Der fünfmalige Formel-1-Weltmeister setzte sich in Montreal vor den Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Charles Leclerc durch.

Vettel hatte den Sieg vor Augen, er fuhr sogar als Erster durchs Ziel. Der 31-Jährige wurde jedoch mit einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe belegt, nachdem er den hinter ihm fahrenden Hamilton in der 47. von 70 Runden nach Ansicht der Rennkommissare behindert hatte.

"Du musst absolut blind sein zu denken, dass du durch das Gras fahren kannst und dann volle Kontrolle über das Auto hast. Das ist nicht fair", funkte ein erboster Vettel an die Box mit Blick auf den Vorfall in der 47. Runde: "Großartiges Rennen trotzdem, danke Ragazzi." Anschließend entzog sich Vettel den Interviews im Parc ferme und stapfte in die Ferrari-Hospitality, während er Hamilton und Leclerc stehen ließ. Hamilton erklärte: "Das ist nicht die Art, auf die ich gewinnen wollte. Aber ich nehme den Sieg gerne an."

Warten

Während Vettel seit nunmehr 15 Rennen auf einen Sieg wartet, bejubelte Hamilton, der die Zielflagge nach Vettel sah, den 78. Formel-1-Triumph seiner Laufbahn. Der 34-Jährige zog damit auch mit Kanada-Rekordsieger Michael Schumacher (sieben Erfolge) gleich. Zudem baute der Mercedes-Pilot sein Polster in der Fahrerwertung weiter aus.

Der WM-Dritte Vettel hat bereits 62 Punkte Rückstand, der in Kanada durch viertplatzierte Finne Valtteri Bottas liegt als WM-Zweiter 29 Zähler hinter seinem Teamkollegen. Das Podium komplettierte Charles Leclerc im zweiten Ferrari auf Rang drei. (sid, 9.6.2019)

Endstand des Formel-1-Grand-Prix von Kanada am Sonntag in Montreal, Rennlänge: 70 Runden zu je 4,361 km = 305,270 km:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:29:07,084 Std. Schnitt: 205,800 km/h

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +3,658

3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +4,696

4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +51,043

5. Max Verstappen (NED) Red Bull +57,655

6. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1 Runde

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1 Runde

8. Pierre Gasly (FRA) Red Bull +1 Runde

9. Lance Stroll (CAN) Racing Point +1 Runde

10. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

11. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren +1 Runde

12. Sergio Perez (MEX) Racing Point +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

14. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

16. George Russell (GBR) Williams +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DEN) Haas +2 Runden

18. Robert Kubica (POL) Williams +3 Runden

Ausgeschieden: Alexander Albon (THA) Toro Rosso, Lando Norris (GBR) McLaren

Schnellste Runde: Valtteri Bottas (FIN) Mercedes in der 69. Runde in 1:13,078 Min. (Schnitt 214,830 km/h

WM-Stand (nach 7 von 21 Rennen):

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 162

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 133

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 100

4. Max Verstappen (NED) Red Bull 88

5. Charles Leclerc (MON) Ferrari 72

6. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 36

7. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren 18

8. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 16

9. Kevin Magnussen (DEN) Haas 14

10. Sergio Perez (MEX) Racing Point 13

Konstrukteurs-WM (nach 7 von 21 Rennen):

1. Mercedes 295

2. Ferrari 172

3. Red Bull 124

4. McLaren 30

5. Renault 28

6. Racing Point 19

7. Toro Rosso 17

8. Haas 16

9. Alfa Romeo 13

Nächstes Rennen: Grand Prix von Frankreich am 23. Juni in Le Castellet