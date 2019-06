Frauen-WM: Siege für Spanien und Deutschland

Hermoso-Elfmeter-Doppelpack brachte Spanien den Sieg. Knapper Erfolg für Deutschland gegen China

Spanien hat einen Fehlstart bei der Frauen-Fußball-WM in Frankreich mit einem starken Finish gerade noch verhindert. Österreichs Gruppengegner in der Qualifikation machte gegen Südafrika nach einem frühen Rückstand dank drei Toren in den letzten halben Stunde noch einen 3:1-Erfolg perfekt. Jennifer Hermoso mit einem Elfmeter-Doppelpack (69., 82.) und Lucia Garcia (89.) sorgten für die Wende.

Thembi Kgatlana (25.) hatte den Turnier-Debütanten überraschend in Führung geschossen. Die Südafrikanerinnen beendeten das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte von Nothando Vilakazi wegen eines Fouls in der 81. Minute in Unterzahl. Erst danach schafften es die Spanierinnen auf die Siegerstraße. Sie übernahmen damit die Führung in der Gruppe B vor Deutschland. Die Deutschen hatten zuvor China mit 1:0 besiegt. (APA, 9.6.2019)