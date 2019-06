Thiem fordert im French-Open-Finale Titelverteidiger Nadal

Österreichs Nummer ein steht in seinem zweiten Grand-Slam-Finale. Dort wartet quasi wie immer Rafael Nadal

Liveticker: French Open Finale: Thiem vs. Nadal, 15 Uhr

Paris – Der Niederösterreicher Dominic Thiem und der Spanier Rafael Nadal bestreiten am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1) das Finale der French Open in Paris. Thiem besiegte am Samstag im Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in fünf Sätzen und könnte nun als zweiter Österreicher nach Thomas Muster (French Open 1995) einen Grand-Slam-Titel holen.

Titelverteidiger Nadal hat bei den French Open von bisher 94 Spielen nur zwei verloren und könnte bei einem weiteren Erfolg als erster Tennisspieler zwölf Mal bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier gewinnen.

Im Vorjahr waren sich Nadal und Thiem ebenfalls im Finale gegenüber gestanden. Damals setzte sich Nadal mit 6:4,6:3,6:2 klar durch. Thiem ist auch heuer nicht der Favorit: "Der spielt sein zwölftes Finale, hat noch nie eines verloren. Ich bin sicher Außenseiter. Das Wichtigste ist, dass ich reingehe und an einen Sieg glaube."

Spielplan

Für den Coach von Dominic Thiem, Nicolas Massu, ist die Situation, dass Thiem nun schon am Sonntag wieder spielen muss, natürlich nicht ideal. "Wir haben gestern schon vor der Entscheidung gefragt, ob es nicht möglich wäre, das Finale auf Montag zu verlegen. Sie haben gesagt, dass es dazu keine Chance gibt", sagte der 39-jährige Chilene vor internationaler Journalistenkulisse.

Wenn man ihn gefragt hätte, dann würde er es vorziehen, dass Thiem einen freien Tag bekommen hätte. Thiem müsse nun vier Tage in Folge spielen. "Der andere Teil der Auslosung spielt nur ein Match in derselben Zeit", zeigte Massu auf. Was nicht ganz exakt stimmt. Nadal spielte am Dienstag Viertelfinale und Freitag Halbfinale, Thiem aufgrund der Verschiebungen am Donnerstag Viertel- und am Freitag und Samstag Halbfinale. (APA, 9.6.2019)