Vettel startet in Montreal aus der Pole Position

Dahinter nehmen Hamilton und Leclerc den Grand Prix von Kanada in Angriff

Montreal – Sebastian Vettel startet am Sonntag im Formel-1-Rennen von Kanada aus der Pole Position. Der deutsche Ferrari-Star verwies auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal im Qualifying Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und seinen Stallrivalen Charles Leclerc auf die nächsten Plätze. Für Vettel ist es die erste Pole Position seit fast einem Jahr. (APA, 8.6.2019)

Endstand des Qualifyings für den Formel 1-Grand Prix von Kanada am Sonntag um 20.10 Uhr MESZ (live ORF 1):

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:10,240 Min.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:10,446

3. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:10,920

4. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1:11,071

5. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 1:11,079

6. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:11,101

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:11,324

8. Lando Norris (GBR) McLaren 1:11,863

9. Carlos Sainz Jr. (ESP) McLaren 1:13,981

10. Kevin Magnussen (DEN) Haas keine Zeit;

Out in Q2:

11. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:11,800

12. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:11,921

13. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:12,136

14. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 1:12,193

15. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:20,197

Out in Q1:

16. Sergio Perez (MEX) Racing Point 1:12,197

17. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:12,230

18. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:12,266

19. George Russell (GBR) Williams 1:13,617

20. Robert Kubica (POL) Williams-Mercedes 1:14,393