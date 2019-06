St. Pölten holt mit mit 2:0-Cupsieg das Double

Legionärinnen Zver und Zagor trafen im Finale gegen Landhaus

Rohrendorf – Der SKN St. Pölten hat sich am Samstag das fünfte Double in Folge im Frauen-Fußball gesichert. Nach dem bereits zuvor fixierten Meistertitel waren die Niederösterreicherinnen auch im Cup nicht zu bezwingen. ÖFB-Teamspielerin Jasmin Eder und Co. behielten im Finale in Rohrendorf gegen Rekord-Cupsieger SG USC Landhaus/Austria Wien mit 2:0 die Oberhand. Es war der siebente Cuptitel für St. Pölten.

Die Slowenin Mateja Zver leitete den Sieg mit einem herrlichen Volley ins Kreuzeck in der 59. Minute ein. Sie krönte damit eine tolle Saison, in der sie in der Liga 19 Mal getroffen hat. Damit war sie in der Liga-Schützenliste die Nummer zwei hinter ihrer Spielertrainerin Fanni Vago (24). Für den Schlusspunkt sorgte die Ungarin Bernadett Zagor in der Nachspielzeit (92.). Der Sieg war völlig verdient. Erstmals seit sieben Jahren hieß das Endspiel nicht St. Pölten gegen Neulengbach.

Landhaus muss damit weiter seit 2002 auf den zwölften Cupsieg der Club-Geschichte warten. (APA, 8.6.2019)

Final-Ergebnis SPORT.LAND.Niederösterreich-Frauen-Fußball-Cup:

SKN St. Pölten – SG USC Landhaus/Austria Wien 2:0 (0:0). Rohrendorf,

Tore: Zver (59.), Zagor (92.)