SPÖ will Wasserprivatisierungsstopp in Verfassungsrang

Rendi-Wagner: "Ibiza-Video hat für Verunsicherung gesorgt"

Wien – Die SPÖ ist merklich bereits im Wahlkampfmodus. Die Partei kündigt in der Tageszeitung "Österreich" an, "per Antrag einen Ausbau der verfassungsrechtlichen Absicherung in der hochqualitativen Trinkwasserversorgung und einen Privatisierungsstopp für Wasser" im Parlament erreichen zu wollen.

Anlass sei jene Passage des Ibiza-Videos, in der der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Privatisierung von Wasser thematisierte. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in der Tageszeitung: "Das Ibiza-Video und die Wasserprivatisierungspläne von Strache haben für Verunsicherung gesorgt. Ich habe viele Menschen getroffen, die sagen, dass der Schutz unseres Wassers jetzt noch wichtiger ist."

Die Menschen hätten recht, so Rendi-Wagner: "Ich appelliere daher an die Abgeordneten aller im Parlament vertretenen Parteien: Sorgen wir gemeinsam dafür, dass unser Wasser nicht in die Hände von Spekulanten und Konzernen gelangt, sondern für alle Österreicher in Top-Qualität verfügbar bleibt." Eingebracht werden soll der Antrag im Zuge der Sondersitzung des Nationalrates. (red, 8.6.2019)