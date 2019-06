Bartolis Liebeshotel der Illusion

Händels "Alcina" als subtiles Psychodrama bei den Salzburger Pfingstfestspielen

Salzburg – Regisseur Damiano Michieletto hat in Salzburg bereits Fantasievolles geschaffen. Er hat vor Jahren Verdis Falstaff im Altersheim von Abenteuern träumen lassen, hat Puccinis Mimi in eine Studenten-WG einquartiert. Die so verliebte wie grausame Zauberin, die nun bei den Salzburger Pfingstfestspielen an der Vergänglichkeit leidet, wurde gleich Herrin eines scheinbar gastfreundlichen Bettenburg.

Alles Schimäre. Im Hotel zur zauberhaften Alcina herrscht reichlich Eifersucht und Verzweiflung. Alcina sucht ihren Liebhaber Ruggiero zu halten, indem sie seinen Geist vernebelt. Allerdings wird sie in ein Duell mit dessen Verlobter Bradamante (hervorragend Kristina Hammarström) verstrickt.

Ariose Gefühle

Die Regie leitet elegante Arbeit, die Beziehungen sind sinnvoll, differenziert und vielschichtig angelegt. Bei der Fülle an szenisch vor Redundanz und Einschlafstatik zu bewahrenden Da-capo-Arien muss Michieletto den Barockschinken dabei quasi dreimal inszenieren. Die Wiederholungen der ariosen Gefühlsausbrüche modelliert der Italiener denn auch abwechslungsreich und mit Rücksicht auf die Psychologie der Figuren wie deren Beziehungen.

Dieser Zugang ist der Hauptschlüssel, um dem Abend Substanz zu verleihen. Und es gelingt, wobei im Hotel der Illusionen auch filmische Elemente beleben: Da blickt Alcina in ihr greises Spiegelbild, dort werden Naturgewalten entfesselt. Szenisch belebend wirken auch jene simultanen Handlungen, die sich hinter einer Schleierwand abspielen, welche auch als Spiegel fungieren kann.

Dabei sind beiweitem nicht nur die Körperskulpturen und das kollektive Liebemachen zweckdienlich, um dem langen Abend Kurzweil zu verleihen. Auch die Ausgestaltung der einzelnen Figuren zeugt von tiefer Einsicht in die inneren Kämpfe der Hauptfigur und ihres Umfelds.

Vibratolose Klarheit

Philippe Jaroussky (als verzauberter Ruggiero) sing phänomenal und hat in den Höhen Augenblicke von delikater vibratoloser Klarheit. Darstellerisch schafft er es nicht, mit dem Ensemble mitzuhalten. Sandrine Piau agiert als Morgana hingegen quirlig und vokal zusehends berückend schön. Sie umgarnt dabei auch Oronte, den Christoph Strehl vokal zumeist sehr nobel gestaltet. Das Ensemble wird unterstützt durch Alastair Miles (als Melisso) und Sheen Park (als Oberto).

Die Herrin der Trugbilder, das Zentrum des Geschehens, Alcina, wird von Cecilia Bartoli sehr musikalisch und innig als Frau dargestellt, die das Schwinden ihrer Kräfte in einem Akt der Selbstzerstörung weiter befördert. Schließlich fällt ihre Illusionswelt in sich zusammen. Das Schlussbild wirkt dabei wie eine Installation, in der die Figuren zwischen jenen um sie herumschwebenden Scherben agieren.

Tolles Orchester

Tolles Bild, auch tolles Orchester: Die Musiciens du Prince Monaco geben sich unter der Leitung von Gianluca Capuano wandlungsfähig. Wie eine unbarmherzig tickende Uhr tönen manche schnittig dargebotene Akkorde – ein Symbol der voranschreiten Zeit. Dann wieder sind die Kommentare zum szenischen Zauber von federleichter Zartheit im Geiste der Melancholie.

2020 wird es bei den Pfingstfestspielen wieder heiterer zugehen: Bartoli, seit 2012 Chefin des Festivals, hat Gaetano Donizettis "Don Pasquale" angesetzt. Sie, die heuer wieder sehr umjubelt wurde, wird Norina sein. (Ljubisa Tosic,8.6.2019)