Plastiksackerl-Verbot kommt nun doch ab 2020

Elisabeth Köstinger will offenbar in der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch einen Initiativantrag einbringen

Wien – Das von der türkis-blauen Bundesregierung geplante Verbot von Plastiksackerln ab 1. Jänner 2020 soll nun doch kommen. Laut Krone will Elisabeth Köstinger in der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch einen Initiativantrag einbringen. "Ich möchte, dass das Verbot – wie ursprünglich geplant – mit 2020 in Kraft treten kann", so Köstinger. Demnach würden auch die Freiheitlichen zu den gemeinsam gefassten Beschlüssen der türkis-blauen Regierung stehen, heißt es vom neuen FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Im April paktiert, war seit dem Aus der Koalition unklar, was nun passiert. Nicht von dem Verbot betroffen sind sehr leichte Tragetaschen (Obst- oder Knotenbeutel), die biologisch abbaubar sind und aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Auch Mehrwegtaschen aus Kunststoffgewebe, mit vernähten Verbindungen oder mit vernähten Tragegriffen, die eine entsprechende Stabilität aufweisen und für den mehrmaligen Gebrauch konzipiert sind, dürfen weiter benutzt werden. Müllsäcke, Hundesackerl oder Gefrierbeutel sind ebenfalls nicht umfasst.

Für Händler, die beispielsweise Tragetaschen mit ihren Logos bereits bestellt oder in den Lagern liegen haben, gibt es eine einjährige Abverkaufsfrist. Mit Ende 2020 soll diese aber auslaufen. (red, 8.6.2019)