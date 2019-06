Morgen-Update für Sonntag, 9.6.: Lifeball, Thiem, Heumarkt

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

Clowns, Stars und Regenbogenfarben – Der Life Ball in Bildern

Der Zirkus um den letzten Life Ball

ÖVP und FPÖ wollen höhere Mindestpensionen gemeinsam beschließen

Unesco-Entwurf sieht Wien wegen Heumarkt weiter auf roter Liste

Trump verzichtet vorerst auf US-Strafzölle gegen Mexiko

Wie die Tories Theresa Mays Abgang auf Raten managen

Wiener Fiaker setzen geplanten Streik aus

"Sehnsucht nach Hitler": Kritik an FPÖ wegen Facebook-Posting

Thiem nach Fünfsatz-Sieg gegen Djokovic im Finale von Paris

Freiwillige vor: Ehrenamt motiviert Mitarbeiter – Viele Firmen bieten Corporate Volunteering an. Sie profitieren von motivierten Angestellten, Non-Profit-Organisationen von helfenden Händen.

100% Qualitätsjournalismus. 0% Papier. Das STANDARD-Epaper Abo. Jetzt 4 Wochen gratis testen.Das Testabo endet automatisch.

[Wetter] Der Pfingstsonntag startet besonders im Donauraum und in den südlichen Becken mit Restwolken, am Vormittag setzt sich verbreitet die Sonne durch. Nur in Vorarlberg ziehen teils kompakte Wolken mit gewittrigen Schauern durch, einzelne Gewitter sind gegen Abend auch bis ins Inn- und Mühlviertel möglich, in den meisten Regionen geht der Tag aber freundlich und trocken zu Ende. 22 bis 30 Grad.

[Zum Tag] Am 9. Juni 1934 hatte Donald Duck seinen ersten Auftritt in dem Zeichentrickfilm "Die kluge kleine Henne".