Frankreich startet mit 4:0-Sieg gegen Südkorea in die WM

Drei Tore der Gastgeberinnen fielen bereits in erster Hälfte

Gastgeber Frankreich hat bei der Frauen-Fußball-WM einen Start nach Maß hingelegt. Österreichs kommender EM-Qualifikationsgegner setzte sich am Freitag im ausverkauften Pariser Parc des Princes gegen Südkorea mit 4:0 durch. Zuvor war die achte Endrunden-Auflage vor den Augen von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und FIFA-Präsident Gianni Infantino mit einer kleinen Feier eröffnet worden.

Die Entscheidung führten "Les Bleues" schon in der ersten Hälfte herbei. Eugenie le Sommer sorgte mit ihrem Treffer in der neunten Minute für das schnellste Tor in einem WM-Eröffnungsspiel. Wendie Renard schnürte in der Folge nach Standardsituationen einen Kopfball-Doppelpack (35., 45.+2). Für den Schlusspunkt war Amandine Henry (85.) verantwortlich.

Im zweiten Gruppe-A-Spiel treffen am Samstag (21.00 Uhr) Norwegen und Außenseiter Nigeria aufeinander. Bereits zuvor gehen die Pool-B-Paarungen Deutschland gegen China (15.00) und Spanien gegen Südafrika (18.00) über die Bühne. (APA, 7.6.2019)