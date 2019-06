USA drohen, Ausbildung türkischer F-35-Piloten zu beenden

Nato befürchtet, dass Russland Informationen über hochmodernen Kampfjet erhalten könnte

Washington – Die USA haben dem Nato-Partner Türkei eine Frist bis Ende Juli gesetzt, um auf den Kauf russischer S-400-Flugabwehrraketen zu verzichten. Komme Ankara dem nicht nach, würden in den USA trainierende Piloten der türkischen Luftwaffe mit 31. Juli ausgewiesen und die Beteiligung türkischer Unternehmen am Bau der F-35-Kampfflugzeuge beendet, warnte am Freitag die Pentagon-Staatssekretärin im Pentagon, Ellen Lord.

Die USA und andere Nato-Mitgliedstaaten befürchten, Russland könnte über das S-400-System Informationen zu Nato-Flugzeugen erlangen. (APA, AFP, 7.6.2019)