Rapid baut ab, bleibt aber Bundesliga-Zuschauermagnet

Insgesamt 1,1 Prozent mehr Zuschauer pro Spiel – Rapid-Minus bei 14,3 Prozent

Wien – In der ersten Fußball-Bundesliga-Saison der neuen Zwölfer-Liga hat es ein kleines Zuschauerplus gegeben. Im Schnitt waren bei jedem Match 6.456 Fans im Stadion – eine Steigerung von 1,1 Prozent gegenüber der Vorsaison. Insgesamt kamen 1,258.900 und damit 9,5 Prozent mehr als 2017/18, wie die Bundesliga am Freitag bekanntgab. Rapid Wien blieb trotz 14,3 Prozent Rückgang der Zuschauermagnet.

Wie die Bundesliga vorher schon verraten hatte, registrierten neun Vereine mehr Stadionbesucher pro Partie. Bei sieben Clubs war dieses Plus zweistellig, beim zweiten Aufsteiger TSV Hartberg kamen sogar 183,6 Prozent mehr als in der Ersten Liga, wo die Steirer im Jahr davor noch gespielt hatten. Negativ war die Entwicklung neben Rapid auch bei Altach (-3,6 Prozent) und Mattersburg (-16,5).

Bundesliga freut sich über Trend

Im Ranking aller zwölf Bundesligisten liegt Rapid (Durchschnitt: 16.101 pro Spiel) vor Sturm Graz (11.125) und der Austria (9.998), die dank ihrer neuen Arena ein sattes Plus von 47 Prozent einstreifte. Liga-Vorstand Christian Ebenbauer zeigte sich mit den Zahlen grundsätzlich zufrieden. "Mit dem neuen Bundesliga-Modus haben wir vom Anfang bis zum Ende Spannung pur erlebt", sagte Ebenbauer. "Dieser hohe Unterhaltungswert zeigt auch erste positive Entwicklungen bei den Zuschauerzahlen. Der Trend geht in die richtige Richtung."

Beim für die Zahlungen aus dem Österreicher-Topf maßgeblichen Österreicher-Anteil lag in dieser Saison Altach mit 83,1 Prozent knapp vor Mattersburg (82,8), Hartberg (78,7) und dem WAC (78,2) an der Spitze. Ligaweit wurden 73 Prozent der Gesamtspielzeit von Österreichern absolviert (73,6 in der Vorsaison). (APA, 7.6.2019)

Bundesliga-Zuschauerzahlen 2018/19 (Gesamt/Schnitt /Differenz zur Vorsaison in Prozent):

Rapid Wien 289.815/16.101/– 14,3

Sturm Graz 189.129/11.125/+ 8,5

Austria Wien 159.963/9.998/+ 47,0

Salzburg 151.206/9.450/+ 24,1

LASK 83.162/5.197/+ 73,1

Innsbruck 66.704/4.169/+ 19,6 *

Altach 66.121/4.133/– 3,6

WAC 58.345/3.647/+ 28,0

St. Pölten 56.220/3.514/+ 31,3

Hartberg 50.417/3.151/+ 183,6 *

Mattersburg 44.813/2.801/– 16,5

Admira 43.005/2.688/+ 16,8

Gesamt 1,258.900/6.456/+ 1,1

* = Aufsteiger

Österreicher-Anteil:

Altach 83,1 Prozent

Mattersburg 82,8

Hartberg 78,7

WAC 78,2

Sturm Graz 77,5

Rapid Wien 76,1

LASK 75,5

St. Pölten 74,2

Innsbruck 71,7

Admira 69,2

Austria 66,2

Salzburg 42,2

Gesamt 73,0