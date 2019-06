Bierlein holt neuen Regierungssprecher und Büroleiter

Vize-Chefsprecher der EU-Kommission Winterstein wird Regierungssprecher – Europa-Diplomat Oberreiter Büroleiter und ehemaliger Grüner Klubdirektor Ehrnhöfer Stellvertreter

Wien – Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat einen neuen Regierungssprecher: Wie dem STANDARD bestätigt wird, wechselt Alexander Winterstein auf diese Position in Wien. Er ist derzeit ein Mitglied des Sprecherteams der EU-Kommission. Winterstein ist Österreicher und Beamter der Kommission, lässt sich für die Dauer seiner Sprecher-Tätigkeit in Wien karenzieren und wird nach der Bildung der neuen österreichischen Regierung wahrscheinlich wieder nach nach Brüssel zurückkehren, wie er dem STANDARD erklärte.

Auch Bierleins Büroleiter kommt aus Brüssel. Wie das Bundeskanzleramt am Freitag in einer Aussendung bekannt gegeben hat, wird der Stellvertreter des österreichischen EU-Botschafters, Thomas Oberreiter, neuer Kabinettchef.

Launsky-Tieffenthal bleibt im BKA

Oberreiter war während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft Vorsitzender jenes Vorbereitungsgremiums, das für wirtschaftliche Fragen wie den Binnenmarkt, Energie, Industrie, Telekom, Forschung und Konsumentenschutz zuständig ist (Coreper I). Der Diplomat arbeitet seit 2015 an der ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel.

Stellvertretender Kabinettchef wird Felix Ehrnhöfer. Er ist derzeit Generalsekretär der Architektenkammer und war von in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre Klubdirektor der Grünen im Parlament. Ehrnhöfer soll auch als Experte für die Zusammenarbeit mit dem Nationalrat agieren.

Im Bundeskanzleramt bleibt der bisherige Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal. Er wird "auch in Zukunft in wichtiger Funktion im Haus tätig sein", so Bierlein laut einer Aussendung. (APA, 7.6.2019)