Nie das Gesicht verlieren: Face/Off und mehr TV-Tips am Pfingstsonntag

Jenseits von Afrika, Otto – Der Film, James Bond, Beetlejuice – mit Radiotipps

9.00 BUCHVORSTELLUNG

Europa und der Stier Armin Thurnher, Herausgeber der Wochenzeitung Falter, spricht mit Richard Richter über sein 2019 erschienenes Buch Fähre nach Manhattan. Mein Jahr in Amerika. Thurnher schildert darin die Erlebnisse während seines Austauschjahres in New York 1967, die einen Wendepunkt in seinem Leben darstellen. Bis 10.00, Okto

13.45 DOKUMENTATION

Die letzten Helden des Zweiten Weltkriegs – Die Landung in der Normandie Nach dem 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie dreht sich diesen Sonntag alles um den D-Day. Die Dokumentation beleuchtet die Operation Neptune aus Sicht der beteiligten Soldaten. Ab 14.35 Uhr sprechen Zeitzeugen über den D-Day am 6. Juni 1944. Bis 15.30, ORF 3

14.10 KOMÖDIE

Richie Rich (USA 1994, Donald Petrie) Macaulay Culkin spielt Richie Rich, den reichsten Jungen der Welt, der alles hat, was man sich wünschen kann, außer Freunde. Als sich in der Firma seiner Familie eine Verschwörung anbahnt und seine Eltern spurlos verschwinden, bekommt Richie Hilfe von neuen Freunden. Ein Klassiker für die ganze Familie. Bis 15.55, Puls 4

17.45 KONZERT

Karneval der Tiere Den Karneval der Tiere komponierte Camille Saint-Saëns 1886 in einem kleinen Dorf in Österreich. Zu Lebzeiten wollte der französische Komponist das Werk nicht zur Veröffentlichung freigeben, weil er um seinen Ruf als seriöser Komponist fürchtete. Heute ist es eine seiner berühmtesten Kompositionen und besonders beliebt bei Kindern. Bis 18.30, Arte

20.15 LIEBESDRAMA

Jenseits von Afrika (USA 1985, Sydney Pollack) Um der Enge ihres mittelständischen Lebens zu entkommen, heiratet die junge Dänin Karen (Meryl Streep) ihren Cousin Baron Bror (Klaus Maria Brandauer) und wandert mit ihm nach Kenia aus. Als ihre Ehe immer unglücklicher wird, verliebt sich Karen in den introvertierten Großwildjäger Denys Finch Hatton (Robert Redford). Eine dramatische Liebesgeschichte mit prominenter Besetzung.

Bis 22.50, 3sat

20.15 GAGPARADE

Otto – Der Film (D 1985, Xaver Schwarzenberger, Otto Waalkes) Das Landei Otto will sich in Hamburg selbstständig machen, gerät aber an den Kredithai Shark. Rettung naht in der Person der Adeligen Silvia, die der Ostfriese durch Zufall vor dem Tod bewahrt. Platt? Ja. Aber witzig!

Bis 21.35, ZDF neo

22.30 THRILLER

James Bond 007 – Golden Eye (USA 1995, Martin Campbell) Als James Bond (Pierce Brosnan) eine sowjetische Waffenfabrik sabotieren soll, wird sein Partner 006 von General Ourumov getötet. Sechs Jahre später trifft Bond den Mörder jedoch wieder. Ein Klassiker der James-Bond-Geschichte. Bis 1.00, RTL

23.20 THRILLER

Face/Off – Im Körper des Feindes (USA 1997, John Woo) FBI-Agent Sean Archer (John Travolta) fährt mit seinem Sohn Karussell, als eine Kugel den Jungen tötet. Die Jagd nach dem Mörder (Nicolas Cage) ist zwar erfolgreich, endet für Archer aber im Koma. Als sich herausstellt, dass er davor eine Bombe in L.A. platziert hat, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Bis 1.30, ORF 1

23.45 KOMÖDIE

Beetlejuice (USA 1988, Tim Burton) Adam und Barbara sind ein ganz normales Paar, nur eben tot. Als die dreiköpfige Familie Deetz in ihr Haus einzieht, in dem sie noch immer als Geister leben, versuchen sie die Eindringlinge zu vertreiben. Lustig und schräg, wie man es von Tim Burton kennt. Bis 1.30, Kabel 1