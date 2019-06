Life Ball und Club der einsamen Herzen: TV-Tipps am Samstag

Bürgeranwalt, James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau, Frauenfußball, Expedition Montblanc, My Big Fat Greek Wedding – mit Radiotipps

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Keine Heimtherapie bei seltener Krankheit. / Nachgefragt: Verpflichtende Masern-Impfung? / Nachgefragt: Querschnittgelähmt nach Reitunfall. Bis 18.20, ORF 2

19.30 RUNDES LEDER

Frauenfußball in Kabul – Ein Tor für die Freiheit Die 23-jährige ehemalige Nationalspielerin Afghanistans, Madina Azizi, will mehr Sportkultur in ihr Land bringen, damit auch Mädchen Sport treiben können. Dafür wird sie gefeiert, aber auch angefeindet. Ihr Engagement für mehr weibliche Selbstbestimmung in einer traditionellen, patriarchalischen Gesellschaft ist nicht überall gern gesehen. Bis 20.15, Arte

20.15 LIVE VOM WIENER RATHAUSPLATZ

Life Ball 2019 Seit 1993 setzt sich der Life Ball für die Enttabuisierung von und den Kampf gegen HIV und Aids ein. Dieses Jahr findet er zum letzten Mal statt, das Motto heuer: "United in Diversity". Alice Tumler, Peter Schneeberger, Alfons Haider und Sandra König moderieren und kommentieren. Bis 23.30, ORF 1

20.15 IMMER WIEDER

James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau (From Russia with Love, GB 1963, Terence Young,) Als Bond-Filme noch Bond-Filme waren, es den guten alten Kalten Krieg noch gab und Sean Connery, der beste Bond, James Bond, gegen Lotte Lenya antrat. Bis 22.20, Servus TV

20.15 UMWELT

Expedition Montblanc Auf einer sechstägigen Expedition bezwingen drei Wissenschafter den Montblanc, der als Herzstück der Alpen gilt. Mit rund 4810 Meter Höhe steht der "weiße Riese" für die schiere Urgewalt der Natur. Die Besteigung des Bergmassivs ist ein einzigartiges Erlebnis und gibt Einblicke in die letzten 240 Millionen Jahre Evolutionsgeschichte. Spannende Doku aus dem Jahr 2014. Bis 21.50, Arte

20.15 WENN SICH ZWEI TRAUEN

My Big Fat Greek Wedding 2 (USA/CDN 2016, Kirk Jones) Toulas Eltern Gus und Maria haben nach 50 Jahren durch einen Zufall herausgefunden, dass ihre Ehe nicht rechtskräftig ist. Die Vorbereitungen für die verspätete Hochzeit enden in einem Chaos. Liebenswerte Komödie, die sich an vielen Griechen-Klischees abarbeitet. Mit Michael Constantine, Lainie Kazan. Bis 22.05, Vox

20.15 ZU DRITT

Club der einsamen Herzen (D 2019, Christine Hartmann) Maria, Helga und Kiki waren in Jugendtagen beste Freundinnen. Aber seit vielen Jahren herrscht Funkstille zwischen ihnen. Als sich Helga und Maria eines Tages zufällig begegnen, hält sich die Wiedersehensfreude in Grenzen. Dann taucht auch noch die Dritte des Mädeltrios auf: die Musikerin Kiki. Die drei nehmen ihre alte Idee, ein Tanzcafé zu übernehmen, wieder auf. Das stößt nicht überall auf Zustimmung. Mit Uschi Glas, Jutta Speidel und der kürzlich verstorbenen Hannelore Elsner. Bis 21.50, ORF 2, ARD

foto: ard / degeto

20.15 KRIMI

Friesland: Der blaue Jan (D 2017, Marc Resning) Vier verkleidete und mit Harpunen bewaffnete Männer laufen durch Leers Altstadt und erschrecken alles, was ihnen in die Quere kommt. Besonders auf Frauen haben es die "Blauen Jans" abgesehen. Ein beliebter alter Brauch bei den Einheimischen. Blöd nur, dass diesmal eine Frau dabei getötet wird. Bis 21.45, ZDF

22.25 MATHE

Runner Runner (USA 2013, Brad Furman) Was wäre aus Justin Timberlake geworden, wenn er Mathematik studiert hätte? Furman lockt Timberlake in die Welt des Onlinepokers, wo man ihm das investierte Geld auch gleich wieder abnimmt. Dann findet er heraus, dass Ivan (Ben Affleck) die Seite betreibt. Leichte Abendunterhaltung. Bis 0.05, Puls 4