Im Büro: Frauen an die Temperaturregler!

Die Temperatur-Standards in Büros sind auf Männer ausgerichtet. Wird besser eingeheizt, sind Frauen produktiver

Wenn die Frauen im Büro die Wollpullis anziehen, sitzen die männlichen Kollegen oft noch im kurzen T-Shirt da. Aus der Forschung ist bekannt, dass Frauen meist einen geringeren Muskelanteil haben und ihre Stoffwechselrate geringer ist. Für sie liegt die ideale Temperatur um drei Grad Celsius über der von Männern.

Doch wie in vielen Bereichen sind auch bei der Raumtemperatur in Büros die Standards auf Männer ausgerichtet. Die Empfehlung – 19 bis 25 Grad Celsius – geht auf ein Modell aus den 1960er-Jahren zurück, das auf einem 40 Jahre alten und 70 Kilo schweren Mann beruht.

Was das für Folgen haben kann, hat kürzlich eine Studie gezeigt. Demnach sind Frauen produktiver, je höher die Raumtemperatur steigt – bei 30 Grad sind sie in Topform. Bei Männern liegt dieser ideale Wert bei unter 20 Grad Celsius. Wobei, so die Forscher, die Effekte bei Frauen weitaus deutlicher sind. Höchste Zeit, dass zur Abwechslung mal die Frauen den Standard bestimmen! (Bernadette Redl, 7.6.2019)