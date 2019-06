Nadal schlägt Federer und steht im Paris-Finale

Nun entweder gegen Thiem oder Djokovic – Nadal fehlt nur noch ein Sieg zum zwölften Paris-Titel

Rafael Nadal fehlt nur noch ein Sieg zum Dutzend an Roland-Garros-Triumphen. Der 33-jährige Spanier siegte am Freitag in Paris im Gigantenduell mit dem 20-fachen Major-Sieger Roger Federer (SUI-3) bei stürmischen Bedingungen sicher mit 6:3,6:4,6:2. Nadal steht zum zwölften Mal im Endspiel der French Open und spielt am Sonntag in seinem 26. Major-Endspiel um seinen insgesamt 18. Grand-Slam-Titel.

Sein Gegner wurde im Anschluss ermittelt. Dominic Thiem kämpfte um sein zweites Endspiel auf Grand-Slam-Ebene, ein Kunststück, das vor ihm kein Österreicher im Einzel geschafft hat. Die Hürde war mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien allerdings eine große. Sollte Thiem den dritten Sieg im neunten Aufeinandertreffen mit dem "Djoker" schaffen, käme es zu einer Wiederholung des Vorjahres-Finales.

Im Head-to-Head zwischen Nadal und Federer hat der Mallorquiner nun auf 24:15 gestellt. Im sechsten Duell in Roland Garros hat Nadal den ebensovielten Erfolg über den Eidgenossen geschafft. (APA, 7.6.2019)