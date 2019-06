Vegane Burger verzücken die Anleger

Aktienkurs von Beyond Meat legte seit Mai um 300 Prozent zu – Management erwartet für heuer Gewinn

New York – Schmeckt wie Fleisch, ist aber keins: Mit diesem Erfolgsrezept hat die US-Firma Beyond Meat den Lebensmittelmarkt und auch die Börse im Sturm erobert. Nachdem das kalifornische Unternehmen mit den begehrten veganen Burgern Anfang Mai ein viel umjubeltes Aktien-Debüt in New York feierte, legte es nun erstmals Geschäftszahlen vor. Die haben das Kursfeuerwerk weiter angefeuert.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um satte 215 Prozent auf rund 40 Millionen Dollar (35,7 Mio. Euro), teilte Beyond Meat am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Der Verlust stieg zwar um knapp 16 Prozent auf 6,6 Mio. Dollar, trotzdem übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen und wurden am Markt freudig aufgenommen. Die Aktie hat nachbörslich zeitweise um fast 20 Prozent gewonnen.

Beyond Meat stellt Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her – tierische Zutaten sind strikt tabu. Damit liegt das 2009 im kalifornischen El Segundo gegründete Unternehmen voll im Trend. Vor allem mit veganen Burgern, die in Deutschland bei der Großhandelskette Metro und seit kurzem auch beim Diskonter Lidl verkauft werden, hat Beyond Meat einen regelrechten Hype ausgelöst.

Kurs verdreifacht

Eine noch größere Sensation ist der Fleischersatz-Hersteller jedoch auf dem Kapitalmarkt. Beyond Meat ging Anfang Mai an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq, dabei gelang eine der erfolgreichsten Premieren seit Jahren. Der Ansturm auf die Aktien riss bis jetzt nicht ab, der Kurs lag zuletzt mehr als 300 Prozent über dem Ausgabepreis.

Die Firma, die Promis wie Microsoft-Mitgründer Bill Gates oder Hollywood-Star Leonardo DiCaprio als Investoren und Fürsprecher an Bord hat, hatte beim Börsengang rund 240 Mio. Dollar erlöst und war dabei insgesamt mit knapp 1,5 Milliarden Dollar bewertet worden. Inzwischen hat Beyond Meat einen Börsenwert von über 5,7 Mrd. Dollar erreicht.

Appetit bleibt

Auch wenn Finanzprofis angesichts der rasanten Kursrally vor Rückschlägen warnen, scheint zumindest ein Ende des starken Umsatzwachstums nicht in Sicht. Für das laufende Geschäftsjahr stellte Beyond Meat im Quartalsbericht Erlöse in Höhe von 210 Mio. Dollar in Aussicht. Das wären 140 Prozent mehr als 2018. Zudem geht das Management davon aus, vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen die Gewinnzone zu erreichen. (APA, 7.6.2019)