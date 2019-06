Die Fotowunder der HUAWEI P30-Serie gibt es jetzt in einer neuen Farbe

Besser als je zuvor: Die mehrfach ausgezeichnete HUAWEI P30-Serie definiert Fotografie neu. Die leistungsstarken Smartphones mit Leica Kamera sind echte Fotowunder und erstrahlen nun auch in neuem Glanz – in der Trendfarbe Amber Sunrise, die ab Mitte Juni auch in Österreich erhältlich ist.

Fotografie neu definiert – Mit der P30-Serie ist es HUAWEI erneut gelungen Vorreiter im Bereich der Smartphone-Fotografie zu sein und den Qualitätsstandard weiter nach oben zu setzen. Die Leica Kamera in den Modellen HUAWEI P30 und HUAWEI P30 Pro sorgt in jeder Situation für spektakuläre Aufnahmen. Ab Mitte Juni ist es endlich soweit: die Spitzenmodelle der mehrfach ausgezeichneten HUAWEI P30-Serie erscheinen auch in Österreich in der Trendfarbe Amber Sunrise. Bislang waren hierzulande ausschließlich die Farbverläufe Breathing Crystal und Aurora, sowie das klassische Midnight Black erhältlich.

Die Kombination aus stylischem Design, einzigartiger Fotoqualität und leistungsstarkem Akku, zeichnet die HUAWEI P30-Serie aus. Zu den besten Features zählt, neben den spektakulären Fotoaufnahmen, beispielsweise der Dual-View-Modus, mit dem sich zwei Videos gleichzeitig aufnehmen lassen. Dabei unterstützen HUAWEI AIS und OIS die Stabilisierung aller Video-Capture-Einstellungen – einschließlich 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde – für perfekte, gleichmäßige Aufnahmen. Der AI Movie-Editor erkennt automatisch Videohighlights und liefert Vorschläge für die passende Hintergrundmusik und Spezialeffekte.

Der Alleskönner, das mehrfach ausgezeichnete HUAWEI P30 Pro

Besondere Aufmerksamkeit bekommt das HUAWEI P30 Pro: ein echtes Foto- und Zoomwunder. Das SuperZoom-Objektiv revolutioniert das Fotografie-Erlebnis eines jeden Nutzers. Der 5-fache optische Zoom, 10-fache Hybridzoom und der 50-fache Digitalzoom machen es möglich.

On top gelingt es dem HUAWEI SuperSpectrum-Sensor mehr Licht einzufangen, indem er die grünen Pixel durch überlegenen gelbe Pixel ersetzt. Dadurch schafft es das Flaggschiff hellere Fotos auch bei schwachen Lichtverhältnissen zu machen. Die starke Low-Light Fähigkeit des Smartphones setzt den aktuellen Branchenstandard und macht Aufnahmen bei fast vollständiger Dunkelheit möglich. Selbst Farben und Details werden detailliert erfasst.

Power-Kombination: Kirin 980 und leistungsstarker Akku

Ein weiteres Highlight der HUAWEI P30-Serie ist der leistungsstarke Akku. Durch intelligente Energiespartechnologie profitiert man von einer besonders langen Laufzeit. Dafür sorgt auch der Kirin 980, der innovative 7-nm-Prozessor, der bei hoher Leistung gleichzeitig einen geringen Verbrauch hat. Die HUAWEI SuperCharge-Funktion lädt das Smartphone blitzschnell wieder auf. Einfach kurz vor Verlassen des Hauses oder in der Kaffeepause anstecken und schon kommt man locker durch den restlichen Tag.

Das HUAWEI P30 und das HUAWEI P30 Pro in der trendigen Sommerfarbe Amber Sunrise sind ab Mitte Juni im Fachhandel bzw. bei ausgewählten Mobilfunkanbietern in Österreich erhältlich.

Der UVP der Pro-Version mit 6 + 128 GB ist 899,- Euro und für die 8 + 256 GB Version beträgt der UVP 999,- Euro. Das Huawei P30 mit 6 + 128 GB ist zu einem UVP von 699,- Euro erhältlich.

Weitere Informationen gibt es hier.