Diskonter: Neue Angebote von Yesss, Hot und Spusu

Wer sich darum kümmert, findet niedrige Tarife

Die Mobilfunk-Diskonter überschlagen sich derzeit mit Angeboten. So hat die die A1-Billigmarke Yesss den Tarif Complete XL ein Upgrade spendiert. Neukunden stehen, neben 1.500 Min/SMS, 30 GB statt 15 GB (davon 5,6 GB EU-weit) mit bis zu 150 Mbit/s zur Verfügung. Für 14,99 Euro pro Monat.

Spusu

Auch Spusu hat wieder neue Tarife vorgestellt. Das passt zur Marketingstrategie des Mobilfunkers: Er versucht sich als der günstige Anbieter auf dem Markt zu positionieren. Dementsprechend stellt er fast wöchentlich neue Tarife vor. So gibt es derzeit 3 GB Daten (davon 1,81 GB EU-weit), 100 Minuten und 50 SMS um 4,90 Euro im Monat. Mit seiner Strategie und der Präsenz auf Online-Vergleichsportalen, wie Tarife.at, konnte Spusu rund 200.000 Sim-Karten in Umlauf bringen und eine Community aufbauen. Das Unternehmen hat sich in das Netz von "3" eingemietet und baut sich derzeit ein eigenes 5G-Netz in Niederösterreich und dem Burgenland auf. Zusätzlich hat sich Spusu als Sport-Sponsor einen Namen gemacht und will schon bald den Mobilfunkmarkt in Italien aufmischen.

Hot

Der erfolgreichste heimische Diskonter hat am Mittwoch zwei neue Angebote an den Start gebracht. Hot bietet nun eine Daten-Flat um 19,99 Euro an, zusätzlich gibt es 6GB Daten (davon 2,2 GB EU-weit) um 5,90 Euro pro Monat. (red, 7.6. 2019)