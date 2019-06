Life Ball: Letzter Tanz für den lebenswichtigen Ball?

Chronik-Redakteurin Oona Kroisleitner erklärt, was das Ende des Life Ball für den Kampf gegen Aids und für Wien bedeutet

Vor 26 Jahren organisierte Gery Keszler den ersten Life Ball in Wien, um damit erstens auf Aids aufmerksam zu machen und um zweitens Spenden für Projekte zu sammeln, die der Krankheit den Kampf angesagt haben. Es dauerte nur wenige Jahre, bis aus dem Life Ball ein Megaevent wurde, das jedes Jahr zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland anzog. Vor einigen Monaten verkündete Keszler, dass der Life Ball heuer zum letzten Mal stattfinden wird. Chronik-Redakteurin Oona Kroisleitner erklärt im Gespräch mit Daniela Rom, warum das so ist und was das für den Kampf gegen Aids und auch für Wien bedeutet.

