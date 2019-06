Rauchverbot in der Gastronomie: Pro und Kontra aus den Foren

Pro von User "Kernel Decker"

"Habe selber früher geraucht. Einfach weil es überall möglich war. Und erlaubt war. In der HTL (inkl. Flug zur Maturareise). Beim Bundesheer. Sogar in meinem Büro. War dann aber beruflich oft in einem deutschen Nachbarland, wo das Ganze schon vor langer Zeit rigoros eingeschränkt wurde. Und weil es mir einfach zuwider war, dass ich mitten im Winter immer vor die Tür gehen musste, um meiner Sucht zu frönen, habe ich es dann aufgehört. War nicht so schwer für mich. Schwer war es nur, wenn ich in Österreich war, wo munter überall geraucht wurde, wo man es gar nicht glauben konnte. Daher: Rauchverbote wirken!!!"