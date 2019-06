Otto Zitko. Retroprospektiv im LENTOS

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets für EUR 6,– statt EUR 8,–

„Retroprospektiv“, der Titel der Ausstellung, steht für einen in die Zukunft gerichteten Blick, entwickelt und geschärft in vergangenen Auseinandersetzungen. Dies wird in der Werkauswahl deutlich, mit Arbeiten aus den frühen 1980er-Jahren bis zu aktuellen Positionen. Otto Zitko, 1959 in Linz geboren, international ausgestellt und beachtet, wird erstmals in einer so umfassenden Schau gezeigt. Der Künstler hat auch eine seiner spektakulären Raumzeichnungen vor Ort realisiert.

