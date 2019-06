Causa Eurofighter: Fünf Staatsanwälte wegen Tonbandmitschnitts angezeigt

Fünf WKStA-Staatsanwälte sollen wegen des Mitschnitts der Dienstbesprechung zur Causa Eurofighter belangt werden, die Oberstaatsanwaltschaft hat sie angezeigt

Wien – Der justizinterne Streit zwischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und deren vorgesetzter Oberbehörde, vor allem in Person von Strafsektionschef Christian Pilnacek, hat sich erneut verschärft. Nun hat die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien jene fünf Staatsanwälte angezeigt, die bei der Dienstbesprechung am 1. April im Justizministerium eine Tonaufnahme angefertigt hatten, unter den Angezeigten dürfte die Leiterin der WKStA, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, sein. Das sagte sie in der "ZiB 2" am Donnerstag, in der sie ihre Vorwürfe wiederholte.

orf

Es geht um den Vorwurf, der damalige Generalsekretär Pilnacek und andere Vorgesetzte hätten unrechtmäßigerweise Vorgaben für die Ermittlungen in der Causa Eurofighter gemacht, also Druck gemacht. Die WKStA-Staatsanwälte brachten Anzeige wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch ein – die Staatsanwaltschaft Linz hat diese nun zurückgelegt. Knappe Begründung: Es gebe keinen Anfangsverdacht gegen Pilnacek.

Geheime Tonaufnahme

Nun hat also die Oberstaatsanwaltschaft Wien Anzeige gegen die Anzeiger eingebracht. Anlass dafür: die "geheime" Tonaufnahme. Die OStA bezieht sich auf Paragraf 120 Strafgesetzbuch, "Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten". Strafbar ist demnach unter anderem, wenn jemand "ohne Einverständnis des Sprechenden die Tonaufnahme einer nicht öffentlichen Äußerung eines anderen einem Dritten, für den sie nicht bestimmt ist, zugänglich macht oder eine solche Aufnahme veröffentlicht".

Wie berichtet wurde ein Protokoll der Aufnahme erstellt, selbiges wurde Teil der Anzeige der WKStA und ist inzwischen auch öffentlich bekannt. Der Vorwurf gegen die WKStA-Staatsanwälte, der sinngemäß dazukommt: Das Protokoll fasse die Besprechung tendenziös zusammen. So soll die Abschrift der gesamten Aufnahme rund 90 Seiten umfassen, die Abschrift der WKStA rund 30 Seiten.

Suche nach Staatsanwaltschaft

Derzeit prüft die Generalprokuratur, welche Staatsanwaltschaft sich mit der heiklen Causa beschäftigen wird, da geht es vor allem um die Frage der Befangenheit. Sollte es tatsächlich zu einem Verfahren kommen, müssen allerdings noch die Betroffenen ihre Ermächtigung geben: Das Delikt ist ein sogenanntes Ermächtigungsdelikt, der Täter kann nur verfolgt werden, wenn der "Verletzte" das auch erlaubt.

Und wer hat nun gewusst, dass die Dienstbesprechung aufgenommen wurde? Vrabl-Sanda am 18. Mai zum STANDARD: "Die Staatsanwaltschaft erster Instanz hat die Aufgabe, Protokolle zu erstellen. Ein Aufnahmegerät ist mitgelaufen, das macht auch Sinn für die Unterstützung des Schriftführers. An der Sitzung haben immerhin 16 Leute teilgenommen, es ging um komplexe Themen. Ich selbst habe auch erst im Nachhinein erfahren, dass es eine Tonaufnahme gibt. Es geht auch nicht um einzelne Sätze, sondern um die Botschaften und den tatsächlichen Inhalt der gesamten Besprechung. Weitergegeben wurden die Unterlagen nicht von der WKStA. Wir halten uns an die Regeln." DER STANDARD betont, dass die Unschuldsvermutung gilt.

Mediation und medialer Waffenstillstand

Mit der Befriedung der zerstrittenen Beamten könnte es nun schwierig werden. Noch unter Justizminister Josef Moser war ihnen ja eine Mediation verordnet worden, Einzelgespräche hat es inzwischen auch schon gegeben. Auch "medialer Waffenstillstand" sei vereinbart worden, ist aus dem nun von Clemens Jabloner geführten Justizministerium zu hören. Ob es nun noch gemeinsame Gesprächen beim Mediator geben wird, war nicht zu eruieren. (Renate Graber, 7.6.2019)