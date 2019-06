Mexiko bietet USA an, Grenztruppen zu verstärken

6000 Nationalgardisten sollen Migration aus Mittelamerika in die USA stoppen

Mexiko-Stadt/Washington – Im Streit mit den USA über Zölle und Einwanderung bringt Mexiko Insidern zufolge konkrete Vorschläge zur Grenzsicherung ins Spiel. Der südliche Nachbarstaat der USA biete an, bis zu 6000 Nationalgardisten an die eigene Südgrenze zu Guatemala zu verlegen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag.

US-Präsident Donald Trump droht Mexiko mit Zöllen, wenn das Land nicht stärker gegen die Migration vorgeht. So will er den Zuzug von Einwanderern in die USA über Mexiko als Transitland verringern.

Die "Washington Post" berichtete, Mexiko wolle zur Abwehr neuer Zölle auch tolerieren, dass Asylbewerber aus Mittelamerika in ein Drittland abgeschoben werden. Je ein Vertreter der USA und Mexikos sagte jedoch, Trump könnte der Vereinbarung nicht zustimmen.

Während Trump sich in Europa aufhält, gingen die Verhandlungen mit Mexiko in Washington weiter. Vor diesen Gesprächen hatte der Präsident getwittert: "Fortschritte werden gemacht, aber bei weitem nicht genug". (Reuters, 6.6.2019)