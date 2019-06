Kay Voges wird als Volkstheater-Direktor vorgestellt

Offizielle Präsentation auf Pressekonferenz der Kulturstadträtin

Wien – Der derzeitige Intendant des Schauspiel Dortmund, Kay Voges, soll heute, Freitag, Vormittag von Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) als künftiger Leiter des Volkstheater Wien ab 2020/21 vorgestellt werden. Eine offizielle Bestätigung entsprechender Meldungen war vor dem Termin nicht zu erhalten.

Der Findungsprozess für die Nachfolge der derzeitigen Direktorin Anna Badora war zeitweise auf Eis gelegt worden, da die gewünschte Neuausrichtung des Theaters laut Ansicht der eingesetzten Jury nur mit einer "substanziellen Anhebung der finanziellen Ausstattung möglich" sei. Erst nachdem die Stadt Wien eine substanzielle Anhebung der derzeitigen jährlichen Gesamtförderung von rund 12,4 Mio. Euro in Aussicht stellte, wurde die Suche nach der künftigen Volkstheater-Leitung wieder aufgenommen.

Digitale Experimente

Der 47-jährige Theatermann gilt als Innovator und Experimentator, der nach einer Neupositionierung des Theaters im digitalen Zeitalter strebt. 2017 war er mit "Die Borderline Prozession – Ein Loop um das, was uns trennt" zum Berliner Theatertreffen eingeladen, 2018 realisierte er eine "Parallelwelt", eine mit Glasfaserkabel ermöglichte simultane Inszenierung am Schauspiel Dortmund und am Berliner Ensemble. In Wien wird er sich bereits vorher als Regisseur vorstellen: Am Burgtheater soll er in der ersten Saison von Martin Kusej eine "Endzeit-Oper" unter dem Titel "Dies irae – Tag des Zorns" realisieren.

Zuletzt ebenfalls gut im Rennen lagen der deutsche Regisseur Ersan Mondtag, der im Rahmen der Wiener Festwochen kürzlich am Volkstheater das neue Stück "Hass-Triptychon" von Sibylle Berg uraufgeführt hat, die Dramaturgin Rita Thiele sowie das Duo Thomas Gratzer und Irene Girkinger. (APA, 6.6.2019)